ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

RT Caribrod

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde i maglovito. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu i jugozapadu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna od 5 na zapadu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 9 stepeni.

U petak i subotu biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni.

foto: RTC

Post Views: 38

You May Also Like

DNEVNI IZVEŠTAJ ZZJZ PIROT ZA COVID 08.06.2021.g. – PIROTSKI OKRUG

RT Caribrod

ZA SUTRA JE ZAKAZANA PREMIJERA PREDSTAVE “ĐAVO I VUTE” DRAMSKE SEKCIJE GIMNAZIJE SVETI KIRILO I METODIJE

RT Caribrod

GOSTOVANJEM DRAMSKOG TEATRA IZ VRACE SINOĆ ZAVRŠEN 13. BALKAN TEATAR FEST

RT Caribrod

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *