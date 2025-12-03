SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde i maglovito. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na zapadu i jugozapadu ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna od 5 na zapadu do 13 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 9 stepeni.

U petak i subotu biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni.

foto: RTC