SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

Vreme sutra – umereno oblačno, sa više oblaka na severu zemlje. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura kretaće se od 3 do 9, maksimalna tokom dana od 13 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra uglavnom oblačno, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna tokom dana 15 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno, sa više oblaka na jugu zemlje, gde se mestimično očekuje i slaba kiša. Maksimalna temperatura kretaće se od 17 do 21 stepen.