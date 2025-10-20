ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRETEŽNO OBLAČNO

RT Caribrod

Vreme sutra – umereno oblačno, sa više oblaka na severu zemlje. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura kretaće se od 3 do 9, maksimalna tokom dana od 13 do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra uglavnom oblačno, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna tokom dana 15 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno, sa više oblaka na jugu zemlje, gde se mestimično očekuje i slaba kiša. Maksimalna temperatura kretaće se od 17 do 21 stepen.

