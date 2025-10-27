ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA PRESTANAK PADAVINA I SMANjENjE OBLAČNOSTI

RT Caribrod

Sutra tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina, pa će tokom dana uslediti i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od 4 do 8, maksimalna od 12 do 16 stepeni.
U Dimitrovgradu sutra jutro oblačno sa kišom. Sredinom dana se očekuje smanjenje oblačnosti, pa če posle podne biti delimično oblačno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna 12 stepeni.
U sredu jutro hladno, na istoku i jugoistoku lokalno sa slabim mrazom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, posle podne uz promenljivu oblačnost. Dnevna temperatura kretaće se od 16 do 21 stepen. U četvrtak, posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, sa temperaturom od 18 do 22 stepena.

