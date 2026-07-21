SUTRA PRE PODNE KIŠOVITO, POSLE PODNE RAZVEDRAVANJE

Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša očekuje se pre podne ponegde na jugu i istoku zemlje. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna od 24 do 29 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pre podne oblačno sa kišom. Prestanak padavina očekuje se sredinom dana, a posle podne i delimično razvedravanje. Vetar slab, posle podne umeren do pojačan, severozapadni. Minimalna temperatura 16, maksimalna 25 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz dnevnu temperaturu od 26 do 30 stepeni. U petak promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 21 do 27 stepeni.