SUTRA POSLE PODNE PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će tokom noći zahvatiti severozapad zemlje, sutra tokom dana proširiće se i na ostale krajeve, uslovljavajući pad temperature. Vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni, а оčekuju se i lokalne grmljavinske nepogode, sa gradom i olujnim vetrom. Minimalna temperatura kretaće se od 14 do 19, maksimalna od 20 na severu do 31 na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pre podne pretežno sunčano i toplo. Posle podne se očekuje povećanje oblačnosti, sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 27 stepeni.

U petak promenljivo oblačno i vetrovito, sa sunčanim intervalima, uz prestanak padavina. Kiša se očekuje u jutarnjim satima samo na jugu i jugoistoku, a maksimalna temperatura biće od 20 do 24 stepena. U subotu promenljivo oblačno i uglavnom suvo, uz maksimalnu temperaturu između 22 i 25 stepeni.

foto: RTC