SUTRA POSLE PODNE NAOBLAČENJE SA KIŠOM I GRMLJAVINOM
Vreme sutra – promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna od 26 do 32 stepena.
U Dimitrovgradu sutra sunčano i toplo, od sredine dana uz povećanje oblačnosti. Posle podne i uveče se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 32 stepena.
U četvrtak promenljivo oblačno, u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 28 stepeni. U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 30 stepeni.