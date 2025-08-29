ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA POPODNE NAOBLAČENJE SA PLJUSKOVIMA I GRMLJAVINOM

RT Caribrod

Sutra se očekuje prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti u skretanju na slab i umeren, u oblasti padavina kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni.  Minimalna temperatura od 13 do 23, maksimalna od 24 na zapadu i severozapadu do 34 stepena na istoku i jugoistoku zemlje.

U Dimitovgradu sutra pretežno sunčano. Posle podne se očekuje povećanje oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, uglavnom jugoistočni. Minimalna temperatura 15, maksimalna 32 stepena.

U nedelju promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Dnevna temperatura kretaće se od 22 do 28 stepeni. U ponedeljak ujutro još na istoku umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen.

