Vreme sutra – pretežno oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a lokalno mogu se očekuju i obilnije padavine. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 1 do 6, maksimalna od 6 do 11 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, ujutru sa kišom, a uslova za kišu biće i oko podneva. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 6, maksimalna 12 stepeni.

U četvrtak umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i toplije. Dnevna temperatura kretaće se od 12 do 17 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, pre podne ponegde na jugu i jugoistoku sa kišom, dok se u popodnevnim i večernjim satima kiša očekuje u celoj zemlji. Dnevna temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni.