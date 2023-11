SUTRA OBLAČNO SA PADAVINAMA I HLADNO

Vreme sutra oblačno i osetno hladnije sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Tokom dana kiša će i u nižim predelima na jugu, jugozapadu i jugoistoku zemlje preći u susnežicu i sneg. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7, tokom dana u padu, pa će se kretati od 0 do 5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, sa kišom, koja će tokom noći preći u sneg. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura 5 stepeni, tokom dana biće u padu, a tokom noći spustiće se na -1 stepen.

U nedelju promenljivo oblačno i hladno, povremeno sa snegom, dok će na severozapadu biti uglavnom suvo. Duvaće jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 0 na jugu do 5 stepeni na severu i istoku zemlje. U ponedeljak ujutro mraz, tokom dana suvo i toplije.

N.S.

foto: RTC