SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM, UZ PAD TEMPERATURE. UVEČE SNEG

Vreme sutra – na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. U brdsko-planinskim predelima na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje padaće sneg, a krajem dana i tokom noći sneg se očekuje i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 1 do 6, maksimalna od 3 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, uz slab do umeren severozapadni vetar. Temperatura će se tokom dana kretati od 3 do 5 stepeni, uveče će biti u padu, a kiša će preći u sneg.

U subotu ujutru očekuje se slab mraz. Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno, u južnim i istočnim predelima sa snegom, a prestanak padavina očekuje se posle podne i uveče. U nedelju umereno do potpuno oblačno i suvo. Maksimalna temperatura u subotu od 0 do 5, u nedelju od 2 do 7 stepeni.