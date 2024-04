SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM I VETROVITO

Za sutra meteorolozi najavljuju novo naoblačenje, najpre na jugu Srbije. Tokom jutra kiša se očekuje na jugu, do sredine dana padavine će se proširiti i na centralne predele, a do večeri i na ostale. Tokom večeri na jugu, istoku i severoistoku se očekuju obilnije padavine. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna od 12 na jugu do 18 stepeni na severu.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom, uz slab do umeren, posle podne pojačan, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna 13 stepeni.

Do kraja sedmice biće promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Stabilizacija vremena očekuje se pred kraj meseca, uz porast temperature vazduha.