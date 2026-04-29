SUTRA OBLAČNO SA KIŠOM I HLADNO

Vreme sutra – na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku ponegde sa kišom. Do kraja dana očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren i jak, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 12 do 16 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom. Kasno posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura tokom dana između 7 i 9 stepeni.

U petak ujutru hladno, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz dnevni razvoj oblačnosti i lokalnu pojavu kiše, uglavnom u istočnim, centralnim i južnim delovima zemlje. Maksimalna temperatura od 13 do 18 stepeni. U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na istoku i na planinama moguća retka pojava kiše. Maksimalna temperatura od 16 do 20 stepeni.

