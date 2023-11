Vreme sutra – oblačno i kišovito, samo na severu se sredinom dana očekuje prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severni. Minimalna temperatura od 5 do 8, maksimalna od 7 do 11 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, uz slab do umeren istočni vetar, uveče u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura 5, maksimalna 10 stepeni.

U četvrtak u većini krajeva suvo sa sunčanim intervalima, samo će se u brdsko-planinskim predelima zadržati pretežno oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna temperatura od 7 do 11 stepeni. U petak umereno do potpuno oblačno, pre podne uglavnom suvo, od sredine dana sa kišom. Temperatura od 9 do 12 stepeni.

foto: RTC