Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, u istočnim, južnim i centralnim predelima mestimično sa kišom. Vetar slab do umeren, jugoistočni i istočni. Minimalna temperatura od 1 do 8, maksimalna od 10 do 15 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 7, maksimalna tokom dana 12 stepeni.

U subotu oblačno, pre podne sa kišom u južnim i centralnim, posle podne i u ostalim predelima zemlje. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. U nedelju oblačno, mestimično sa kišom, uz maksimalnu temperaturu od 11 do 16 stepeni.