Vreme sutra – pretežno oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Više padavina očekuje se na istoku i jugoistoku zemlje. Vetar umeren, ponegde i jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 9, maksimalna od 9 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, sa kišom. Vetar umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 6, maksimalna tokom dana 9 stepeni.

U sredu promenljivo sa sunčanim intervalima, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren, severozapadni. Maksimalna temperatura od 11 na jugu do 19 stepeni na severozapadu zemlje. U četvrtak promenljivo sa dužim sunčanim intervalima i toplije, sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.