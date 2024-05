SUTRA OBLAČNO, POVREMENO SA PLJUSKOVIMA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će na istoku zemlje lokalno biti i izraženiji uz količinu od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od 11 do 15, maksimalna od 19 do 25 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna dnevna 19 stepeni.

U petak promenljivo oblačno, mestimično kišom. U subotu u većem delu zemlje suvo sa sunčanim intervalima, samo su na jugu, zapadu i u centralnim krajevima moguće padavine u popodnevnim satima. Maksimalna temperatura biće od 22 do 27 stepeni.