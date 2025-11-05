Vreme sutra u severnim i zapadnim predelima ujutru hladno, mestimično uz slab mraz. Tokom dana na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu sa slabom kišom. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 1 do 7, maksimalna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno povremeno sa kišom. Obilnije padavine očekuju se kasno posle podne i uveče. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura 7, maksimalna 13 stepeni.

U petak umereno do potpuno oblačno, u istočnim, južnim i centralnim predelima mestimično sa kišom, uz dnevnu temperaturu između 10 i 16 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, sa kišom pre podne u južnim, a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Dnevna temperatura kretaće se od 13 do 17 stepeni.

