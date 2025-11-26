SUTRA OBLAČNO, KIŠOVITO I HLADNIJE

Vreme sutra – oblačno i hladno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom. Na istoku će padati kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od -1 do 6, maksimalna tokom dana od 2 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, tokom većeg dela dana sa kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura ujutru oko 8 stepeni, tokom dana biće u padu, pa će uveče biti oko 2 stepena.

U petak će biti oblačno i hladno, na severu i istoku sa kišom, u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom. Dnevna temperatura kretaće se od 1 do 7 stepeni. Oblačno i hladno biće i u subotu, sa kišom ponegde, u višim predelima sa slabim snegom. U popodnevnim satima očekuje se prestanak padavina, a dnevna temperatura biće od 2 do 8 stepeni.