SUTRA OBLAČNO, KIŠOVITO I HLADNIJE

Vreme sutra – oblačno i osetno hladnije sа kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde sa grmljavinom, dok se na planinama očekuje sneg. Lokalno se očekuju obilnije padavine. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 8, maksimalna od 6 do 10 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i kišovito. Vetar umeren jugoistočni, od sredine dana u skretanju na slab severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 7, maksimalna tokom dana 8 stepeni, uveče u padu.

U subotu oblačno i hladno sa kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama sa snegom. Na jugozapadu i jugu ujutru i tokom noći kratkotrajna susnežica i sneg mogući su ponegde i u nižim predelima. Dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U nedelju oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, a postepeni prestanak padavina očekuje se u drugom delu dana. Maksimalna temperatura kretaće se od 9 do 15 stepeni.

foto: RTC