SUTRA OBLAČNO I VETROVITO, SA USLOVIMA ZA KIŠU

Vreme sutra – pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 4 do 9, maksimalna tokom dana od 7 do 13 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, sa uslovima za slabu kišu u prepodnevnim i večernjim satima. Vetar umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 10 stepeni.

U subotu pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Dnevna temperatura od 6 do 12 stepeni. U nedelju pretežno oblačno i uglavnom suvo, samo na istoku i jugoistoku pre podne ponegde sa slabom kišom. Temperatura od 6 do 9 stepeni.

foto: RTC