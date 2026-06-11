SUTRA OBLAČNO I VETROVITO, PRE PODNE POVREMENO SA KIŠOM

Vreme sutra – promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima. Kiša se očekuje pre podne na jugu i jugoistoku zemlje. Vetar umeren i jak, na istoku povremeno i olujni, severozapadni. Minimalna temperatura od 10 do 18, maksimalna od 19 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, povremeno sa kišom. Prestanak padavina očekuje se sredinom dana, a krajem dana i smanjenje oblačnosti. Vetar umeren do pojačan severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 19 stepeni.

U subotu promenljivo oblačno i malo toplije, sa temperaturom od 22 do 25 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, u drugom delu dana na severozapadu mestimično sa kratkotrajnom kišom. Dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.

foto: RTC