SUTRA OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – pretežno oblačno, uz prestanak padavina na jugozapadu zemlje. Vetar umeren i jak, istočni. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna od 11 do 17 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i suvo, uz umeren istočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 11 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz slab i umeren, istočni i severoistočni vetar i temperaturu od 10 do 16 stepeni. U petak promenljivo oblačno i vetrovito sa temperaturom od 10 do 15 stepeni.

