SUTRA OBLAČNO I VETROVITO

Vreme sutra – ujutru hladno, uz slab mraz, tokom dana na severu pretežno sunčano, u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. Vetar umeren i jak severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od -4 do 0, maksimalna dnevna od 2 do 7 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz umeren severozapadni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severoistočni, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura -1, maksimalna 4 stepena.

U sredu jutro hladno, uz slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, sa temperaturom od 8 do 12 stepeni. U četvrtak, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano sa temperaturom od 13 do 18 stepeni.

foto: RTC