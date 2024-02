SUTRA OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito. Biće uglavnom suvo, samo ponegde sa uslovima za kratkotrajne padavine, dok se kiša očekuje samo na jugozapadu Srbije. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 2 do 13, maksimalna od 15 do 22 stepena.

U Dimitrovgrdu sutra pretežno oblačno, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna 18 stepeni.

U nedelju umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu zemlje sa kišom. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni vetar. Dnevna temperatura kretaće se od 15 do 22 stepena. U ponedeljak oblačno i malo hladnije, na severozapadu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura biće od 13 do 17 stepeni.