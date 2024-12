SUTRA OBLAČNO I SUVO

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i suvo, u centralnim i južnim predelima sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura kretaće se od -1 do 2, maksimalna od 3 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i suvo. Vetar umeren, jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 8 stepeni.

U sredu i četvrtak oblačno i u većini krajeva suvo. Tek ponegde se mogu očekivati slabe padavine – u nižim predelima kiša a u brdsko-planinskim sneg. Maksimalna temperatura kretaće se između 4 i 7 stepeni.