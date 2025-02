SUTRA OBLAČNO I MALO TOPLIJE, PONEGDE SA PADAVINAMA

Vreme sutra – ujutru oblačno sa kišom i snegom. Tokom dana biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom. Jugoistočni vetar biće u slabljenju. Minimalna temperatura kretaće se od -4 do 2, maksimalna od 2 do 9 stepeni.

U Dimitrovgradu se tokom noći očekuje slab sneg. Sutra će biti oblačno, uz slab istočni vetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna 7 stepeni.

U petak umereno do potpuno oblačno i malo toplije, ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura od 7 do 13 stepeni. U subotu umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura od 3 do 8 stepeni.

foto: RTC