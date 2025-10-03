SUTRA OBLAČNO I MALO TOPLIJE

Vreme sutra – malo toplije, pre podne umereno do potpuno oblačno uz postepeni prestanak padavina. Posle podne se sa zapada očekuje i delimično razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i jak, severni i severozapadni, popodne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 7 do 14 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna jutarnja temperatura 3, maksimalna dnevna 7 stepeni. Tokom noći se očekuje razvedravanje.

U nedelju ujutru hladno, posebno na jugu i jugoistoku, gde je moguć i slab prizemni mraz. Tokom dana se sa severozapada očekuje novo prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom. Maksimalna temperatura od 13 do 18 stepeni. U ponedeljak umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom, a prestanak padavina očekuje se do kraja dana. Maksimalna temperatura kretaće se od 15 do 19 stepeni.