SUTRA OBLAČNO I KIŠOVITO, POPODNE PRESTANAK PADAVINA

Vreme sutra – pretežno oblačno, u većini mesta sa kišom. Prestanak padavina se očekuje u popodnevnim i večernjim satima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna od 9 do 13 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, sa kišom u prepodnevnim satima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Minimalna temperatura 7, maksimalna 12 stepeni.

U nedelju umereno do potpuno oblačno, pre podne uglavnom suvo, posle podne, uveče i tokom noći u većini mesta sa kišom. Dnevna temperatura kretaće se od 13 do 16 stepeni. I prvog dana naredne sedmice očekuje nas oblačno i kišovito vreme, uz temperaturu između 10 i 16 stepeni.