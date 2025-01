Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i hladno, samo na visokim planinama sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura od -8 do -3, maksimalna od -1 do 4 stepena.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura -5, maksimalna tokom dana 0 stepeni.

U četvrtak i petak ujutru slab i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano, u kotlinama ponegde sa maglom. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni.

foto: RTC