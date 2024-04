SUTRA OBLAČNO I HLADNIJE SA KIŠOM

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i hladnije, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama ujutru padati sneg. Vetar uglavnom slab promenljivog pravca, na istoku umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 3 na severozapadu do 10 stepeni na istoku, maksimalna tokom dana od 12 do 16 stepeni. Uveče se očekuje razvedravanje.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavina, uveče i smanjenje oblačnosti. Vetar slab zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 7, maksimalna tokom dana 12 stepeni.

U petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo će u brdsko-planinskim predelima ponegde biti uslova za kratkotrajnu kišu. Maksimalna temperatura kretaće se od 16 do 20 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar i maksimalnu temperaturu od 19 do 23 stepena.