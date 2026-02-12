SUTRA OBLAČNO I HLADNIJE

Vreme sutra – ujutru i pre podne oblačno sa kišom. Tokom dana očekuje se prestanak padavina, najpre na severozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 0 do 7, maksimalna od 7 na jugu i istoku do 14 stepeni na severozapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra uglavnom oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna tokom dana 9 stepeni.

U subotu pre podne pretežno vedro, od sredine dana očekuje se naoblačenje, uveče i tokom noći sa kišom, na planinama sa snegom. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, a maksimalna temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni. U nedelju oblačno sa kišom i snegom uz temperature od 0 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku zemlje, uveče uz pad temperature.

foto: RTC