SUTRA OBLAČNO, HLADNO I VETROVITO

RT Caribrod

Vreme sutra – oblačno, pre podne sa padavinama: u nižim predelima sa kišom i susnežicom, kratkotrajno i snegom, u brdsko-planinskim predelima, posebno na jugozapadu zemlje, sa snegom. Posle podne se očekuje prestanak padavina. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura će se tokom dana kretati u intervalu između 0 i 5 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno, uz slab i umeren severozapadni vetar. Temperatura će se kretati između 2 i 4 stepena.

U nedelju ujutru hladno, mestimično sa maglom i niskom oblačnošću, dok se u toku dana očekuje delimično razvedravanje, uz porast temperature, pa će dnevna biti od 5 do 9 stepeni. U ponedeljak, posle hladnog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, uz maksimalnu temperaturu od 6 do 11 stepeni.

