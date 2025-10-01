SUTRA OBLAČNO, HLADNO I KIŠOVITO

Vreme sutra – oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima zemlje, posebno u drugom delu dana. Vetar slab i umeren, na severu i istoku i na planinama povremeno jak, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 5 do 9, maksimalna od 7 do 13 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra oblačno sa kišom, uz slab i umeren severni i severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 5, maksimalna 7 stepeni.

U petak oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom. Obilnije padavine očekuju se u prvoj polovini dana, u centralnim i istočnim delovima zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severoistočni. Dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. U subotu oblačno i malo toplije, tokom dana uz prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna temperatura biće od 8 do 16 stepeni.