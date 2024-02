SUTRA OBLAČNO, HLADNIJE I VETROVITO

Vreme sutra – umereno do pretežno oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima ponegde se očekuje slaba kratkotrajna kiša, na planinama slab sneg. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Minimalna temperatura od -6 do 3, maksimalna od 5 do 9 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, ujutru je moguć i slab sneg. Vetar umeren severozapadni, posle podne u slabljenju. Minimalna temperatura -2, maksimalna 5 stepeni.

U subotu pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i slab do umeren severozapadni vetar. Dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, sa temperaturom od 10 do 15 stepeni. Od ponedeljka umereno oblačno sa sunčanim periodima, uglavnom suvo i natprosečno toplo.

foto: RTC