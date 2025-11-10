SUTRA OBELEŽAVAMO DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

Zbog obeležavanja državnog praznika, Dana primirja u Prvom svetskom ratu, utorak, 11. novembar biće neradni dan za sve javne i državne ustanove u Srbiji, dok će prodavnice i ugostiteljski objekti uglavnom raditi. Radio-televizija Caribrod emitovaće program po subotnjoj programskoj šemi. Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji od petka su na mini-raspustu, a u školske klupe vraćaju se u sredu 12. novembra.

Dan primirja se kao državni praznik u Srbiji obeležava od 2012. godine. Praznik se obeležava u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Ovaj datum obeležava se u svim zemljama koje su potpisale sporazum.

