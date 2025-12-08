SUTRA NASTAVAK JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE U VEZI PDR LEŽIŠTA “MAZGOŠ”

Za sutra je najavljen nastavak javne sednice Komisije za planove opštine Dimitrovgrad u vezi sa Nacrtom Plana detaljne regulacije za ležište “Mazgoš”.

Nastavak javne sednice biće održan u sali Edukativno-obrazovnog centra, sa početkom u 11 sati. Fizička lica i predstavnici pravnih lica, koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati sednici i usmeno ih obrazložiti, a obrađivač planskog dokumenta iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.