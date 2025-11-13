SUTRA JUTRO HLADNO, TOKOM DANA SUNČANO I TOPLO

Vreme sutra – ujutru hladno, ponegde sa slabim mrazom, u nižim predelima i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 6, maksimalna od 14 do 19 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra jutro vedro, tokom dana sunčano, uz slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura 1, maksimalna 17 stepeni.

U subotu, posle hladnog jutra, tokom dana malo i umereno oblačno i suvo, sa sunčanim periodima. Maksimalna temperatura kretaće se od 14 do 20 stepeni. Uveče i tokom noći očekuje se postepeno naoblačenje. U nedelju malo do umereno oblačno i suvo, samo je na severu moguća kiša. Dnevna temperatura od 14 do 10 stepeni.