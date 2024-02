SUTRA JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PROMENLjIVO OBLAČNO

Vreme sutra – ujutru hladno, uz slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama ponegde maglovito. Tokom dana pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče u zapadnim i centralnim predelima umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Vetar uglavnom slab promenljivog pravca, uveče na istoku severozapadni u pojačanju. Minimalna temperatura od -8 do -1, maksimalna od 5 do 12 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru vedro i hladno, tokom dana promenljivo oblačno, uz uglavnom slab, severozapadni vetar. Minimalna temperatura -7, maksimalna 10 stepeni.

U petak umereno do pretežno oblačno, na jugozapadu, jugu i istoku ponegde se očekuju slabe padavine, u nižim predelima kiša, u planinskim susnežica i sneg. Maksimalna temperatura biće od 6 do 9 stepeni. U subotu pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar i temperaturu od 9 do 13 stepeni. Od nedelje umereno oblačno i znatno toplije.

foto: RTC