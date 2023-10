SUTRA JUTRO HLADNO, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO

Vreme sutra – ujutru hladno, po kotlinama i dolinama na jugozapadnu i jugu Srbije sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 5 do 10, a najviša od 23 do 27 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 6, maksimalna 23 stepena.

U nedelju se očekuje prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Maksimalna temperatura od 23 do 26 stepeni. U nedelju hladnije, ujutru ponegde sa maglom, tokom dana promenljivo oblačno, sa temperaturom od 19 do 22 stepena.