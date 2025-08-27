ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA JE VELIKA GOSPOJINA

RT Caribrod

Pravoslavni vernici, 28. avgusta, slave praznik Uspenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Velika Gospojina. To je jedan od dvanaest najvećih hrišćanskih praznika i za njega se vezuju različiti običaji.

Uspenje Presvete Bogorodice spada u red Bogorodičnih praznika, proslavlja se svake godine 28. avgusta po gregorijanskom kalendaru i do tog praznika traje dvonedeljni post.

Po običaju na taj dan žene idu na pričest, zato što se Bogorica smatra zaštitnicom žena i majki.

Srbi veoma poštuju Bogorodicu, pa širom zemlje mnoge porodice, ali i veliki broj crkava i manastira, slave Veliku Gospojinu kao svoju slavu.

