SUTRA JAVNA RASPRAVA PO PROJEKTU ZA REKONSTRUKCIJU OPŠTINSKIH PUTEVA

Opština Dimitrovgrad učestvuje u ,,Projektu razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava“, čiji je cilj unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava da upravljaju održivom infrastrukturom i povećaju dostupnost ekonomskim i društvenim mogućnostima na klimatski svestan način. U okviru ovog projekta biće realizovan potprojekat ,,Rekonstrukcija opštinskih puteva Brebevnica – Mazgoš – Mojinci i Radejna – Peterlaš“.

Javna rasprava i prezentacija projekta biće održani sutra, 17. aprila, od 12.00 sati, u sali Skupštine opštine Dimitrovgrad.

