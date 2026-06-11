SUTRA ISKLJUČENJA

Elektrodistribucija Srbije obaveštava potrošače električne energije da će sutra u periodu od 7-8:30 časova bez električne energije ostati potrošači koji se napajaju iz TS Bolnica i TS Tigrovo naselje, odnosno potrošači koji žive u ul. Sutjeska od Mlekare Stara planina do TS 35/10kV Dimitrovgrad 1, u ul. Pasterova od ul. Sutjeska do mosta, u ul. Partizanska, ul. Neškovo i ul. Radnička.

Razlog ovog prekida je otklanjanje kvara uočenog na el.en. objektu nakon obavljene revizije.

foto: RTC