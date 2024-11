Vreme sutra – pretežno oblačno i hladno. U nižim predelima očekuje se kiša i susnežica, dok će u brdsko-planinskim krajevima na jugu, u centralnim predelima i na istoku zemlje padati sneg, uz formiranje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm. Najveća količina padavina očekuje se ujutru i pre podne, posebno na jugu i istoku, kada je sneg moguć i u nižim predelima. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura kretaće se od -2 do 3, maksimalna od 4 do 8 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra hladno sa kišom. Vetar slab do umeren, uglavnom severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 1, maksimalna dnevna 7 stepeni.

U petak i subotu se očekuje pretežno oblačno i hladno vreme, a padavine će biti slabe i sporadične. Maksimalna temperatura kretaće se između 5 i 9 stepeni.

foto: RTC