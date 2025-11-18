ВЕСТИ

SUTRA DEO GRADA BEZ STRUJE, BLAGAJNA „KOMUNALCA“ RADIĆE DO 11 SATI

Dragoljub Pejčev

Iz Elektrodistribucije Srbije obaveštavaju potrošače u Dimitrovgradu koji se električnom energijom napajaju iz trafosanica: Pazariste, Strošena češma, Petrlaški put, Selište – grad, Ekonomija, Starački dom i Satelit, da će sutra, 19. novembra, doći do prekida u snabdevanju strujom u periodu od 11-15 časova, zbog sprovođenja redovnih aktivnosti na održavanju ovih trafostanica.

Iz uprave Javnog preduzeća „Komunalac” smo dobili informaciju da će blagajna preduzeća, na Gradskoj Pijaci, sutra raditi do 11 sati. Razlog tome je što se server blagajne nalazi u zoni radova na elektromreži.  

