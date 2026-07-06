SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO, SUVO I TOPLO
Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna od 27 do 31 stepen.
U Dimitrovgradu pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 27 stepeni.
U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na severu moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U četvrtak pretežno sunčano sa temperaturom od 25 do 29 stepeni.
foto: RTC