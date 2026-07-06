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SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO, SUVO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na zapadu, jugozapadu i jugu mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna od 27 do 31 stepen.

U Dimitrovgradu pretežno sunčano, uz slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 27 stepeni.

U sredu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo na severu moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna dnevna temperatura od 27 do 31 stepen. U četvrtak pretežno sunčano sa temperaturom od 25 do 29 stepeni.

foto: RTC

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