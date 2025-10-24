SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO, SUVO I RELATIVNO TOPLO

Vreme sutra – u većem delu zemlje pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Samo će pre podne na severu zemlje biti suvo. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna od 14 do 18 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, od sredine dana delimično oblačno. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna očekivana temperatura 5, maksimalna 18 stepeni.

U nedelju oblačno sa kišom, uz dnevnu temperaturu između 14 i 18 stepeni. Posle podne, uveče i tokom noći očekuje se veća količina padavina. U ponedeljak oblačno sa kišom. Posle podne se očekuje postepen prestanak padavina, prvo na severu zemlje. Dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 10 do 14 stepeni.