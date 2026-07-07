SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO, POSLE PODNE MOGUĆA KIŠA

Za sutra meteorolozi najavljuju prolazno naoblačenje, koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove, uz ređu pojavu grmljavine. Vetar slab i umeren, jugozapadni, tokom dana u pojačanju i skretanju severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 21, maksimalna od 28 do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, od sredine dana delimično oblačno, sa uslovima za kratkotrajnu kišu tokom popodneva. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 13, maksimalna 28 stepeni.

U četvrtak pretežno sunčano i vetrovito, sa temperaturom od 27 do 29 stepeni. Pretežno sunčano biće i u petak, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepen.

foto: Milan Ilijev