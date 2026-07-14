Vreme sutra – ujutru na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilnо, sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 31 do 34 stepena.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno i toplo, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 30 stepeni.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno, uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni.

foto: RTC