SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLO
Vreme sutra – ujutru na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilnо, sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 31 do 34 stepena.
U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno i toplo, uz slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna 30 stepeni.
U četvrtak i petak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i nestabilno, uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni.
foto: RTC