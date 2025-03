SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pre podne u Vojvodini, posle podne na zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar umeren do jak, južni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 9 do 14, maksimalna od 18 na severozapadu do 26 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra delimično oblačno, uz umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna 26 stepeni.

U nedelju pretežno oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Dnevna temperatura od 13 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku. U ponedeljak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na planinama moguć i slab sneg. Temperatura tokom dana od 10 do 15 stepeni.

