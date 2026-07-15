ВЕСТИИСТАКНУТОСЛД

SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLO

RT Caribrod

Vreme sutra – U većini mesta pretežno sunčano i toplo. Poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 32 do 35 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i toplo, uz slab severozapadni vetar. Posle podne moguća kratkotrajna kiša. Minimalna temperatura 17, maksimalna 33 stepena.

U petak pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća pojava kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura od 33 do 36 stepeni.

foto: RTC

You May Also Like

U REPUBLICI SRBIJI JE DO 15 ČASOVA 28. FEBRUARA 2021. GODINE REGISTROVANO UKUPNO 459,259‬‬ SLUČAJEVA INFEKCIJE KOVID-19. U POSLEDNJA 24 ČASA JOŠ 2,809 NOVOZARAŽENIH. PREMINULO JOŠ 14 OSOBA

Dragoljub Pejčev

OPŠTINI DIMITROVGRAD ODOBRENA SREDSTVA U IZNOSU OD 850 HILJADA DINARA, ZA IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE DIMITROVGRADA

Dejan Todorov

POVODOM TREĆEG MARTA, NACIONALNOG PRAZNIKA REPUBLIKE BUGARSKE, GRAĐANIMA OPŠTINE DIMITROVGRAD, DANAS SE OBRATIO I SEKRETAR KULTURNO-INFORMATIVNOG CENTRA „CARIBROD“, DALIBOR MILANOV

Dejan Todorov

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *