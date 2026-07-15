SUTRA DELIMIČNO OBLAČNO I TOPLO

Vreme sutra – U većini mesta pretežno sunčano i toplo. Poslepodne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna od 32 do 35 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno i toplo, uz slab severozapadni vetar. Posle podne moguća kratkotrajna kiša. Minimalna temperatura 17, maksimalna 33 stepena.

U petak pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća pojava kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura od 33 do 36 stepeni.

foto: RTC